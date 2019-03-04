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​В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика

Виновника срыва учебного процесса ищут правоохранители.

​В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
В школе Чернигова распылили газовый баллончик (архивное фото)
Фото: Макс Левин

В школе Чернигова неизвестный распылил газовый баллончик, в результате чего семеро детей попали больницу.

Об этом сообщила пресс-секретарь городского отдела полиции Юлия Ковтун, передает "Укринформ".

"Девять детей пожаловались на состояние здоровья, семерых из них увезли в больницу на обследование, двух забрали родители", - рассказала она.

По словам Ковтун, сообщение о распылении газа поступило после полудня. Детей вывели из школы для проветривания помещения. Через несколько часов ситуация в учебном заведении стабилизировалась.

На месте работала полиция. Нашли ли виновника срыва учебного процесса, пока неизвестно.

Напомним, в январе в школе Днепра один из учеников распылил перцовый баллончик во время уроков. В результате шестеро детей были госпитализированы, а в школе объявили дополнительный выходной.

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