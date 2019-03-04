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На Донбассе "проходят практику" курсанты российских военных вузов, - Минобороны

Курсанты сдают зачеты по боевой стрельбе снарядами 120 и 122 мм.

На Донбассе "проходят практику" курсанты российских военных вузов, - Минобороны
Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

Причиной увеличения количества обстрелов на Донбассе послужило прибытие из России курсантов военных вузов для сдачи зачетов. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, со ссылкой на данные главного управления разведки.

"Одной из причин активизации противниками обстрелов позиций Объединенных сил боеприпасами 122 и 120-мм калибров была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из российских высших учебных заведений, которые прибыли для практических занятий на базе соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов", - сообщил Праута.

Кроме того, российские военные на оккупированных территориях Донбасса начали испытания новой модели беспилотника в рамках применения разведывательно-ударного контура.

Напомним, за прошедшие сутки российские боевики на Донбассе выпустили по позициям украинских военных 100 мин.

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