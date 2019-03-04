В память о ликвидированной СЭС

1970 год. В Одессе и вокруг неё эпидемия холеры штамма Эль-Тор. Ни в газетах, ни по радио и телевидению об этом ни слова. Государственная тайна! Но все знают, слухи не может отменить даже всесильный КГБ. Я знал несколько больше, в семье – все медики.

Все заместители министра здравоохранения УССР и всё руководство эпидемиологической службы были там, в очаге пожара. Использовали и армию. Безукоризненно соблюдали карантин. Ни пешком, ни автобусами прорваться из Одессы было невозможно. Тысячи отдыхающих из разных городов СССР не могли пройти кордоны военных. Корабли, предназначенные для туристских вояжей, были заполнены людьми и отправлены в море. Друг моих родителей, известный киевский терапевт Л., лечивший всю киевскую номенклатурную знать, сумел вырвать свою семью из карантина только с помощью своего пациента – председателя украинского КГБ. Специальным рейсом самолета.

Эпидемию постепенно ликвидировали. Только после этого в газете «Правда» невнятно, несколькими словами сообщили о вспышке легкого инфекционного заболевания, уже ликвидированной. В те годы в структуре минздрава работала мощная санитарно-эпидемиологическая система. За десятилетия работы она, вместе с другими службами, сумела сделать многое. В том числе и с помощью принудительных мероприятий.

Тогда уже существовали специальные международные правила борьбы с инфекциями. Они предусматривали и обязательное введение карантинной защиты. В таких случаях права конкретного человека соблюдались минимально.

В 70-ые годы прошлого века эти правила попытался спекулятивно использовать КГБ, объявивший руками местной санитарно-эпидемиологической службы о карантине в Чусовском районе Пермской области. Целью было «культурно» отменить свидания с родственниками в политическом лагере ВС 389-36. Конкретно: не дать свидание Сергею Адамовичу Ковалеву с женой. Жители Чусовского района, разумеется, о карантине и вспышке инфекции ничего не знали. Да и в других двух политических лагерях в том же районе карантина не было. На доске объявлений только у нас, в лагере ВС 389-36 повесили скромный машинописный документ районной санитарно-эпидемиологической станции.

В тот же день мы узнали, что вокруг лагеря люди живут спокойно, не болеют. Тогда мы своими заявлениями в местную СЭС оспорили этот необоснованный локальный карантин, ссылаясь на те самые международные правила. В результате за забором возник тихий скандал, руководство санитарно-эпидемиологической системы СССР не захотело попадать «на зубы» своим зарубежным коллегам. И карантин спустя несколько дней отменили.

Тогда у Ковалева всё-таки состоялось свидание с женой. И мы сумели передать на волю всю подготовленную нами информацию. В том числе и об этом «карантине». Сумели передать и оригинал документа СЭС о введении «карантина». Естественно, с подписью начальника СЭС и печатью. Наши воспитатели из КГБ и МВД забыли снять документ с доски объявлений.

Позднее, вернувшись в Киев после десятилетия отсутствия, уже работая по милости Андропова педиатром, я неоднократно контактировал с коллегами из СЭС при посещении ими школ и детских садиков. Насмотрелся, наслушался… Да, и об их коррупции, о банальном вымогательстве. И не только об этом. Однажды, к примеру, молодая коллега, осведомленная о моём антисоветском происхождении, ехидно сообщила мне, что причиной резкой вспышки вшивости у детей в Советском Союзе являются польские шампуни, тогда продававшиеся в аптеках и магазинах советской страны. Это были месяцы борьбы польской «Солидарности» со своими тоталитарными правителями. Комментировать такое не имеет смысла.

Фото: biopharma.com.ua

И всё-таки санитарно-эпидемиологическая служба необходима. Здесь, в Украине. Очищенная от коррупционной скверны, умная, вооруженная современной лабораторной аппаратурой. И т.д. и т.п. Иначе – утонем в инфекциях.

Увы, нет её в Украине. Уже нет. Ликвидировали. Как и многое другое, полезное, важное, эффективно работавшее.