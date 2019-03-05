Министерство внутренних дел усилило охрану на своей территории

Охрана министерства внутренних дел Украины перешла на новый пропускной режим и теперь проверяет содержимое багажников автомобилей при въезде/выезде на территорию министерства. Об этом говорится в приказе главы МВД от 23 ноября 2018 года, вступившем в силу 22 февраля.

Правила пропускного режима дополнены пунктом, согласно которому в случае проведения мирных собраний на территории, прилегающей к аппарату министерства (ул. Богомольца, 10, Киев), для обеспечения охраны публичной безопасности и порядка на месте проведения таких мероприятий могут привлекаться полицейские роты охраны с целью недопущения проникновения посторонних лиц на территорию аппарата МВД.

Также разрешено в случае массовых акций протеста у здания МВД пропускать на территорию министерства бойцов Нацгвардии и сотрудников Нацполиции без пропусков по устному разрешению министра или его заместителей.

Автомобили, въезжающие и выезжающие на территорию МВД, подлежат осмотру, а в случае отказа водителя от предоставления документов и осуществления поверхностной проверки транспортного средства (в том числе багажного отделения) запрещается их заезд или выезд с территории аппарата МВД.

Напомним, сегодня на полигоне Нацгвардии под Киевом правоохранители начали совместные учения по охране общественного порядка на выборах президента 31 марта.