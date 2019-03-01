Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД
Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД
Глава КСУ обеспокоен негативной реакцией на отмену статьи о незаконном обогащении
Глава КСУ обеспокоен негативной реакцией на отмену статьи о незаконном обогащении
"Наши гроші" обвинили "Батькивщину" в использовании подставных доноров
"Наши гроші" обвинили "Батькивщину" в использовании подставных доноров
Исход оптимистов
Исход оптимистов
Габсбургский счёт
Габсбургский счёт
БПП возмутился недопуском Артура Герасимова в ефир телеканала "1+1"
БПП возмутился недопуском Артура Герасимова в ефир телеканала "1+1"
​Порошенко: если факты расследования по "Укроборонпрому" подтвердятся, фамилии и должности никого не спасут
​Порошенко: если факты расследования по "Укроборонпрому" подтвердятся, фамилии и должности никого не спасут
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Неуд по всем пунктам
Неуд по всем пунктам
ГлавнаяПолитика

Аваков не намерен извиняться за информацию об избирательных "сетках" Порошенко

Министр готов предоставить аргументы, если его вызовут в парламент.

Аваков не намерен извиняться за информацию об избирательных "сетках" Порошенко
Арсен Аваков
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не намерен приносить извинения за обнародованную им информацию об избирательных "сетках" кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью изданию "The Бабель".

"Следствие действует независимо от того, что думают политики. Извиняться за мою работу? Никогда. Хотите выразить недовольство действиями министра? Вносите в парламент заявление фракции о том, что надо отправить в отставку министра Авакова, ставьте вопросы на голосование - тогда я приду в парламент, предоставлю аргументы, и посмотрим на результат", - сказал Аваков.

По его словам, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов допустил политическую ошибку, потребовав извинений после обнародованной информации об избирательных "сетках" Порошенко.

"Заявление господина Герасимова немного попахивает шантажом - мол, не расследуйте дела нашей партии. Мы будем расследовать дела и партии Петра Порошенко, и партии Юлии Тимошенко, и даже, Бог простит, партии Арсения Яценюка - если поступит заявление", - сказал Аваков.

Он отметил, что министр внутренних дел обеспечивает процесс выборов, в том числе отсутствие фальсификаций. "И если один из кандидатов в президенты заявляет, что нардеп Сергей Березенко принимает участие в подкупе избирателей, то мы ведем расследование, и господин Березенко в нем фигурирует как потенциальный нарушитель закона", - привел пример глава МВД.

При этом он подчеркнул, что процессуальный статус Березенко не определен. "Расследование установит меру его участия – это нормальная ситуация для демократического общества", - сказал Аваков.

Напомним, ранее глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов озвучил требование к Авакову опровергнуть заявления о подкупе избирателей представителями БПП или предоставить соответствующие доказательства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также