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Гнап заявил о снятии своей кандидатуры на президентских выборах

Окончательное решение примет партия "Сила людей" на завтрашнем съезде.

Кандидат в президенты, экс-журналист Дмитрий Гнап, ранее возглавлявший проект журналистских расследований "Слідство.інфо", решил снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Гнап вместе со своей супругой записал видеообращение на своей странице в Фейсбуке.

"Я ранее обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание и готов тоже снять себя в пользу Гриценко", - сказал Гнап.

Кандидат отметил, что окончательное решение о снятии его кандидатуры будет принято на съезде партии "Сила людей" в субботу, 2 марта.

Напомним, ранее сегодня о снятии своей кандидатуры в пользу Гриценко заявил мэр Львова, кандидат в Президенты Андрей Садовый.

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