У меня нет ни одного иностранного счета, ни одной иностранной компании, - Яценюк

«Я твердо убежден: если ты занимаешься политикой, ты не можешь заниматься деньгами. Так не бывает. Нельзя объединять власть и деньги, они не объединяются», - считает лидер Партии «Народный Фронт», премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк. В интервью интернет-изданию «Цензор» он заявил, что «личное обогащение и власть – это та комбинация, которая приводит к уничтожению тебя и как политика, и как бизнесмена, уничтожению твоей репутации». «И я Вам скажу, уничтожению веры вообще, остатков веры, у нас сейчас остались только остатки веры, во власть как таковую. Поэтому я – профессиональный политик».

«У меня нет ни одного актива за границей. И никогда не было - несмотря на то, что я работал в бизнесе и в банковском секторе длительное время. У меня нет ни одного иностранного счета. У меня нет ни одной акции ни одной иностранной компании. И у меня ничего этого не появилось ни во время премьерства, ни после него», - подчеркнул политик.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Арсений Яценюк отметил, что иностранных активов нет также ни у его жены, ни у его мамы, ни у его отца.

«И скажу вам вот еще что. Меня скринили все разведки всей нашей западной коалиции. Это я знаю точно. Поверьте мне. Почему они это делали? Не потому, что в чем-то подозревали – просто они должны знать, с кем общаются их лидеры. Они вывернули все и вся. И не нашли никакого компромата. Знаете, почему? Понимаете, я свою бизнес-карьеру закончил в 2001 году. И с 2001 года я уже знал, что когда-то придет время – и мне надо будет отвечать, где я взял деньги. Я знал это. И, начиная с 2001 года я сам, с калькулятором, листочком и ручкой, заполнял все декларации, которые тогда всерьез не воспринимались», - рассказал он.

Арсений Яценюк поделился историей о том, как много лет спустя, небезызвестное информационное агентство, контролируемое Сергеем Левочкиным, направило ему запросы: «мол, покажите, пожалуйста, свои декларации»: «А я им ответил: все декларации висят на сайте! И ссылку на сайт отправил».