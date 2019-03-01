"Нафтогаз" одержал промежуточную победу в иске к РФ по крымским активам

"Нафтогаз Украины" одержал промежуточную победу в международном арбитраже по иску к России в связи с захватом активов в аннексированном Крыму. Суд признал, что Россия нарушила двустороннее соглашение о взаимной защите инвестиций.

Об этом на брифинге в пятницу рассказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"НАК "Нафтогаз Украины" получил решение арбитража в городе Гаага, где рассматривался иск к Российской Федерации по потерянным активам в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение позитивное. Мы смогли доказать, по-первых, что юрисдикция этого трибунала распространяется на этот случай. А во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как государство виновата", - заявил он.

Коболев рассказал, что сумма компенсации предварительно оценивается в 5 млрд долларов, но окончательно ее определит трибунал на следующем заседании. Глава правления "Нафтогаза" рассчитывает, что она станет известной в начале 2020 года.

Напомним, в октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть ее дочерних компаний - "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснефть" и "Газ Украины" - инициировали арбитражное производство против РФ с требованием возместить убытки, нанесенные незаконным захватом активов группы в Крыму.

Убытки группы оцениваются в размере около 5 млрд долларов (без процентов).