Епифаний: мы видим безумное противодействие признанию ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) рассказал, что ни одна поместная церковь до сих пор не признала ПЦУ из-за сильнейшего давления России.

"Я общался с иерархами разных поместных церквей, в том числе Элладской и Кипрской, поэтому считал, что этот процесс будет более быстрым. Но, к сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы этого не произошло", - сказал Епифаний в интервью "Би-би-си".

"Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной церкви, убеждают в том, что церковь не имеет будущего, собирают разные исторические факты, пугают иерархов других церквей, чтобы они не присоединялись к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. И мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне признанию нашей автокефалии", - сказал митрополит Киевский.

Несмотря на это Епифаний верит, что ПЦУ добьется признания со стороны поместных церквей.

"Я верю, что постепенно, с Божьей помощью, признание произойдет. Возможно, не так быстро, как мы мечтали. Но это будет. В марте должно состояться заседание архиерейского собора Элладской церкви, мы услышим их ответ, и тогда будем видеть, как нам действовать в будущем", - сказал митрополит.

Напомним, 18 февраля синод Кипрской церкви принял заявление, в котором признал право каждого независимого государства иметь собственную автокефальную церковь, но не признал ПЦУ, указав на ряд препятствующих этому факторов.

Румынская церковь 21 февраля заявила, что может признать ПЦУ в обмен на письменные гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.