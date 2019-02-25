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Первый приход УПЦ МП в Сумской области перешел в ПЦУ

Решение приняли единогласно.

Первый приход УПЦ МП в Сумской области перешел в ПЦУ
Храм архистратига Михаила в с. Андрияшевка Роменского района.
Фото: pravoslavya.sumy.ua

Община села Андрияшевка в Роменском районе первой в Сумской области приняла решение о переходе из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Собрание по переходу в поместную церковь община села провела 23 февраля. Решение приняли единогласно, сообщает пресс-служба Сумской епархии ПЦУ.

На собрании, кроме жителей поселка, были местные депутаты и глава поселкового совета, представители духовенства ПЦУ и УПЦ МП.

После собрания присутствующие почтили героев Небесной сотни.

Напомним, первый приход УПЦ МП в Харьквоской области перешел в ПЦУ 1 февраля.

По состоянию на 25 февраля к поместной церкви присоединилось более 400 приходов УПЦ МП.

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