Первый приход УПЦ МП в Сумской области перешел в ПЦУ

Храм архистратига Михаила в с. Андрияшевка Роменского района.

Община села Андрияшевка в Роменском районе первой в Сумской области приняла решение о переходе из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Собрание по переходу в поместную церковь община села провела 23 февраля. Решение приняли единогласно, сообщает пресс-служба Сумской епархии ПЦУ.

На собрании, кроме жителей поселка, были местные депутаты и глава поселкового совета, представители духовенства ПЦУ и УПЦ МП.

После собрания присутствующие почтили героев Небесной сотни.

Напомним, первый приход УПЦ МП в Харьквоской области перешел в ПЦУ 1 февраля.

По состоянию на 25 февраля к поместной церкви присоединилось более 400 приходов УПЦ МП.