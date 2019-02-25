Аласания обжалует в суде решение НОТУ о досрочном прекращении контракта

Глава правления оспаривает внесение вопроса о своем увольнении в повестку дня, голосование и назначение и.о. главы правления.

Председатель правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания просит суд отменить решение Наблюдательного совета компании о его увольнении. Об этом его юрист Андрей Гук сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Исковое заявление Зураба Аласании. Сегодня иск будет подан в суд", - написал он.

Согласно тексту иска, Аласания считает решение о досрочном прекращении трудового контракта незаконным.

Аласания просит суд отменить несколько решений Наблюдательного совета:

о внесении в повестку дня вопрос о расторжении контракта и его рассмотрение в закрытом режиме;

о голосовании за проект решения вопроса о досрочном прекращении контракта путем заполнения письменных анонимных бюллетеней;

о прекращении контракта, досрочно на основании пунктов 74.2.1 контракта с учетом обоснований, изложенных в проектах решений А. Панич и Ст. Казака, а также дополнений и оговорок, высказанных в ходе обсуждения;

об установлении даты прекращения контракта - 6 мая 2019 года;

о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности главы правления.

Напомним, 31 января Набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией. 4 февраля Аласания заявил о давлении на него с целью закрытия телепрограммы «Схемы».