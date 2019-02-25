Аласания обжалует в суде решение НОТУ о досрочном прекращении контракта

Председатель правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания просит суд отменить решение Наблюдательного совета компании о его увольнении. Об этом его юрист Андрей Гук сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"Исковое заявление Зураба Аласании. Сегодня иск будет подан в суд", - написал он.
Согласно тексту иска, Аласания считает решение о досрочном прекращении трудового контракта незаконным.
Аласания просит суд отменить несколько решений Наблюдательного совета:
- о внесении в повестку дня вопрос о расторжении контракта и его рассмотрение в закрытом режиме;
- о голосовании за проект решения вопроса о досрочном прекращении контракта путем заполнения письменных анонимных бюллетеней;
- о прекращении контракта, досрочно на основании пунктов 74.2.1 контракта с учетом обоснований, изложенных в проектах решений А. Панич и Ст. Казака, а также дополнений и оговорок, высказанных в ходе обсуждения;
- об установлении даты прекращения контракта - 6 мая 2019 года;
- о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности главы правления.
Напомним, 31 января Набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией. 4 февраля Аласания заявил о давлении на него с целью закрытия телепрограммы «Схемы».