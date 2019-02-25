Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский

Мне нравятся крутые бедра певицы Maruv , и я хотела бы, чтобы клубные ритмы ее песен “порвали” всех на Евровидении. Но мне стыдно, что через пять лет войны кто-то вроде Maruv может ляпнуть на всю Европу о том, что в Украине нет никакой войны.

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После финала нацотбора на Евровидение, артистка, имени которой ещё вчера не слышали украинцы, внезапно оказалась не только номером один среди молодых музыкантов, но и тем лакмусом, который проявил все неоптимистичные итоги последней пятилетки в нашей стране.

“Не может же быть, чтобы из четырех миллионов россиян - или сколько их, четыре миллиарда? - не было хороших людей”, “Воевать за мир - это все равно, что заниматься сексом за девственность”, - считает певица Maruv, которую мы выбрали представлять нашу страну на Евровидении в Тель-Авиве. Кроме “позитивного мышления”, она также практикует активную гастрольную деятельность в России. Последнее обстоятельство может стать объективной причиной того, что певицу снимут с конкурса.

Все эти годы общество призывало артистов отказаться от “денег на крови” - гастролей запоребриком. И многим - Ани Лорак, Лобода, Повалий - пришлось даже отказаться от родины, выбрав Россию и доходы там. Как же получилось, что 27-летняя девушка, которая вошла в самостоятельную жизнь уже после Евромайдана и начала войны, ни сном не духом не ведает о реальной жизни своей страны?

Фото: facebook/MARUV

Maruv - настоящее имя Анна Корсун - родом из Павлограда Днепропетровской области, училась в техническом вузе в Харькове, а последние пять лет активно пыталась реализовать себя в шоу-бизнесе. У девушки была своя рок-группа, она участвовала в отечественных талант-шоу, пыталась сотрудничать с украинскими продюсерами (Юрием Никитиным).

При этом она не делала ставку только на украинский шоубиз: например, в 2015 году, когда российское вторжение на востоке Украины переходило из острой стадии в хроническую, Анна и ее группа поехали в Сочи на конкурс “Новая волна” от Украины. Украина, как вы понимаете, не уполномочивала их туда ехать, но ребята использовали возможность круто засветиться в России.

В 2017 Анна изменила подход к своей раскрутке, кардинально обновив имидж, репертуар и стиль - уже в 2018 проект Maruv ворвался в топ-листы популярных треков на Youtube. Клубное звучание, яркая внешность и БДСМ-стилистика сделали то, о чем мечтает каждый музыкант - за считанные месяцы клипы Maruv набрали по несколько десятков миллионов просмотров и море восторженных комментариев.

Что не так в этой красивой истории успеха? То, что раскрутка происходила главным образом в России, а девушка - родом из Украины. В 2014-м, когда РФ начала свою открытую экспансию в нашу страну, будущей звезде Maruv было 22 года - достаточно зрелый возраст, чтобы интересоваться политикой. Сейчас девушке 27, и она по-прежнему отстаивает позицию, что, может, Путин и плохой, а остальные люди в России хорошие, не все ведь с автоматами пришли на Донбасс. Действительно, не все…

Анна-Maruv весь прошлый год фестивалила на главных концертных площадках России, на музпремиях, топовых эфирах (Ургант на “Первом”) и даже на чемпионате мира по футболу. И главное, у певицы уже подписан контракт с музыкальным лейблом из России - Maruv часть Warner Music Russia. Почему-то не Британия и даже не Украина.

Фото: facebook/MARUV Во время гастролей по России

И вот с такими данными в анамнезе Maruv внезапно появляется среди участников нацотбора на Евровидение, украинского. Если честно, ещё в январе широкий зритель в Украине вообще не знал о существовании такой группы и о том, что она украинская. Да и среди конкурсантов она оказалась как-то странно: за пару недель до эфиров сняла свою кандидатуру певица Tayanna (ее продюссирует Алан Бадоев, который активно работает со всем шоу-бизнесом России) и участницу заменила Maruv (по предложению музыкального продюсера нацотбора Руслана Квинты).

До этой ротации в музтусовке никто особо не сомневался, что нацотбор выиграет группа Kazka (продюсер Юрий Никитин), которая тоже в прошлом году громко заявила о себе в мировых чартах. Причем украиноязычная Kazka тщательно берегла свое реноме и не только не гастролировала в России, но и старательно отбеливалась от любых намеков на это.

Теперь же вместо коллективного экстаза - пошлем на евроконкурс бодипозитивную украиноязычную барышню из Kazka - сплошной когнитивный диссонанс и грызня по поводу Maruv.

“Развратная”, “низкопробная”, “откуда она взялась”, “музыка для птушников”, “недалекая”, “опозорит страну на евроконкурсе”, “голубь мира с голой задницей” - это только малая часть того, что пишут сейчас о Maruv в соцсетях. Многие вообще не верят в то, что такая певица могла стать абсолютным лидером зрительского голосования, совершенно искренне подозревая российское вмешательство спецслужб.

И вот здесь становится немного страшно. Потому что ещё месяц назад мы все то же самое слышали о рейтинге кандидата в президенты Зеленского - это все фальсификация, сам он бездарь, а электорат его туповат. И пока “продвинутая общественность” как мантру повторяла себе, что феномена Зеленского не существует, его сторонники радостно показывали всем дулю в кармане, а активисты, политики и даже послы потянулись знакомиться с одним из уже вполне вероятных претендентов на кресло главы государства.

И не важно, что кандидат не освоил государственный язык, имеет бизнес в стране-агрессоре и вообще призывает всех забыть о войне, а не бороться с ней - неожиданно оказалось, что людям все это нравится, потенциальные минусы стали его плюсами.

С представителем Украины на Евровидении, который не видит врагов в России, бороться ещё можно. Всё-таки это было просто голосование в шоу, а не выборы президента.

Участника все равно делегирует НОТУ, это государственная структура и она имеет право влиять на то, как и кем представлено это государство.

Фото: facebook.com/MaruvOfficial/

Вице-премьер Вячеслав Кириленко уже поставил условие артистке: представлять Украину она сможет, только если откажется от гастролей в России (которые запланированы на ближайшие месяцы). Довольно логичное требование. Жаль только, что оно не опирается ни на один закон или подзаконный акт.

Нет такого правила, по которому гражданин Украины не может ездить и работать в России, и об этом по себе знают не только наши артисты и заробитчане, но и многие депутаты и представители бизнеса. Не ездить, не зарабатывать, не поддерживать партнерских отношений - это моральный закон, он пока только внутри нас.

Запрет на гастроли артиста в России вполне реально узаконить, прописав его в правилах участия в нацотборе на Евровидение - и тогда не нужно будет посвящать эфир нацотбора выяснению политической платформы, паспортных данных участников и проводить тест “Чей Крым?”.

А пока получается, что мы опять заглотили наживку в гибридной войне. Как это было с конкурсом в 2017-м, когда Россия послала в Киев участницу на инвалидном кресле, которая незаконно посещала Крым и, по украинским законам, не могла приехать в нашу страну. Тогда и Россия не поехала в Киев, как, видимо, и планировала, и Киев предстал в не самом лучшем свете, запрещая въезд по политическим мотивам.

Если будет принято волевое решение снять Maruv с конкурса, то мы платим штраф, запоминаемся наступлением на демократические ценности и вызываем бурю негодования внутри страны в разгар предвыборной кампании - от электората, который упорно верит, что у нас нет войны. А в противном случае мы получаем участницу, которая, проездом из Москвы, будет от имени Украины публично вещать на Евровидении как “голубь мира”. А самое главное: вероятный её успех на Евровидении поднимет ее гонорары, а значит, и доходы ее российского музыкального лейбла. И это уже не про эмоции.