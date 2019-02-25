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За сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Один военнослужащий погиб, двое ранены.

За сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"24 февраля российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин", - говорится в утренней сводке.

В полосе действия оперативно-тактической группировки "Восток" боевики девять раз обстреляли опорные пункты ВСУ: четыре раза - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка.

Под обстрелами оказались населенный пункт Новозвановка, Золотое-4, Екатериновка, Новоолександровка, Золотое-1, Лобачево. Пострадали также жилые постройки поселков Золотое и Новоолександровка.

"С территории временно оккупированного города Первомайск российско-оккупационные войска вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины. В результате обстрела разрушено четыре жилых дома" - отмечается в сообщении.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции военных в районе населенного пункта Лебединское - из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.

Напомним, 20 февраля, выступая на Генассамблее ООН, президент Петр Порошенко призвал направить на Донбасс техническую миссию ООН.

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