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Полиция Киева разоблачила студию порнографии с участием детей

Известно, что злоумышленник успел удалить часть улик.

Полиция Киева совместно с сотрудниками киберполиции, КОРД и правоохранителей Полтавской области задержала организатора детской порностудии. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

51-летний мужчина, представляясь профессиональным фотографов, арендовал в Киеве различные фотостудии, где принимал участие и проводил фото- и видеосъемку материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей. В качестве фотографа злоумышленник входил в доверительные отношения с несовершеннолетними девушками, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником. За половые отношения с несовершеннолетними и участие их в "порносъемках" злоумышленник платил детям от 500 до 1500 гривен.

Отснятый материал он за денежные средства сбывал по интернету в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.

Фото: npu.gov.ua

По месту жительства и пребывания участников преступное схемы проведены санкционированные обыски. Полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства, банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился соврешить развратные действия. Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

В полиции отмечают, что информация о преступной деятельности задержанного попала в средства массовой информации, поэтому злоумышленник успел уничтожить часть доказательств его преступной деятельности.

Напомним, в начале февраля полиция раскрыла порностудию в частном доме в Киеве.

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