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Строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни начнется не раньше апреля

Все этапы подготовительных работ будут согласовывать с Генпрокуратурой.

Строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни начнется не раньше апреля
Фото: Макс Требухов

Строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни начнется не раньше апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Музея революции достоинства, пишет "Интерфакс-Украина".

"Установленный в настоящее время строительный забор в нижней части аллеи свидетельствует о начале подготовительных работ. Его размещение согласовано с Управлением спецрасследований ГПУ. Подготовительные работы ограничились обустройством бытового городка и его обязательным ограждением", - сказано в сообщении.

Организация-подрядчик помогает проведению следственных действий: для нужд и по просьбе следственных органов она за свой счет создает макеты баррикад, автомобилей и других объектов для воспроизведения обстановки, которая была в феврале 2014 года.

"Дальнейшим действием музея будет получение разрешительной документации на выполнение строительных работ… Процедура получения таких разрешений требует времени, поэтому в лучшем случае документация может быть получена в конце марта. В соответствии с этим начало строительства возможно в начале апреля, что согласуется со сроками завершения следственных действий, официально определенными ГПУ, - до 20 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

Каждый этап подготовительных работ будет выполняться по согласованию со следователями Генпрокуратуры, а строительные работы по реализации мемориала начнутся только после окончания следствия.

Напомним, в июле 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отменила постановление прокурора департамента специальных расследований Генпрокуратуры о запрете на строительство "Музея Революции Достоинства" на ул.Институтской в Киеве.

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