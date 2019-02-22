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Украина конфисковала еще 1,5 млрд гривен окружения Януковича

Деньги находились на счету в Укргазбанке.

22 февраля в государственный бюджет были перечислены 1,5 млрд гривен, которые в порядке спецконфискации отобрали у окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, выложив в фейсбуке платежные квитанции.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Впервые об этих деньгах рассказал генпрокурор Юрий Луценко 15 февраля.

Секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Иван Винник 20 февраля сообщил, что деньги находились на счетах Укргазбанка. "Сегодня нам стало известно, что 1,5 млрд грн “Укргазбанка” – это решение суда по спецконфискации, будут перечислены в госбюджет. Они пойдут на развитие армии", – сказал он.

По его словам, деньги должны распределить на заседании Верховной Рады.

Напомним, в марте 2017 года по решению Краматорского райсуда Донецкой области были конфискованы около 1,5 млрд долларов. Деньги были конфискованы в рамках приговора экс-директору компании "Газ Украины-2020" Сергея Курченко Сергею Кашкину.

В сентябре 2017 года вступило в силу решение Сосновского райсуда м.Черкассы о еще одной спецконфискации - на сумму 200 млн долларов.

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