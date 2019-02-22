Порошенко встретился с президентами Польши и Литвы

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу встретился с президентами Польши и Литвы в Люблине, где расположена штаб-квартира международной бригады "ЛитПолУкрбриг" имени Константина Острожского.

Пресс-служба главы государства сообщила, что он поблагодарил Анджея Дуду и Далю Грибаускайте за поддержку на международной арене.

Фото: president.gov.ua

"Когда был открыт прицельный, без предупреждения, огонь по украинским кораблям в международных водах [Черного моря]. Когда была попытка осуществить оккупацию Керченского пролива, Азовского моря, мы получили абсолютно четкую, ясную, строгую и решительную реакцию со стороны всех наших партнеров. Но первой прозвучала реакция Литвы, первой прозвучала реакция Польши. И я хотел бы поблагодарить президентов этих стран, народы этих стран, правительства этих стран за эту четкую и последовательную позицию", - заявил Порошенко.

Он также выразил благодарность за позицию Польши и Литвы по Крыму и Донбассу.

"Сегодня Украина защищает не только свой суверенитет, Украина защищает свободу, Украина защищает демократию на восточном фланге НАТО. И у нас крылья вырастают, когда мы видим такие события как сегодня, когда наши военные - Польши, Литвы и Украины - готовы вместе защищать суверенитет Европы", - заявил Порошенко.

Напомним, что "ЛитПолУкрбриг" планируют использовать для участия в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС. Главными задачами бригады определены: участие в международных усилиях по обеспечению мира, углубления регионального сотрудничества в военной и заложения основы для создания на базе бригады боевой группы ЕС. Штаб бригады находится в Люблине.

В январе 2017 года НАТО признало "ЛитПолУкрбриг" боеспособным подразделением после прохождения сертификационного обучения.