Как не купить проблемное жилье, - Сергей Левада

Быть внимательными и проверять застройщика, - советник городского главы Киева по вопросам работы с физическими лицами-инвесторами проблемного строительства Сергей Левада объяснил, как не купить “проблемное жилье”.

"Сегодня только ТОП-20 украинских застройщиков заканчивают строительство в срок, - говорит советник. - Это не такая уж и пессимистическая цифра. Тем не менее, остается немало проблемных объектов в Киеве, к решению проблем которых присоединяются столичные власти".

Как заместитель главы Комиссии по решению проблемных вопросов по объектам неоконченного строительства Сергей Левада не первый год занимается искоренением явления недостроев и долгостроев. Вместе с тем, акцентирует он, внимательность должны проявлять и сами потенциальные инвесторы.

Чтобы не стать жертвой недостроя, необходимо совершить следующие шаги:

- Проверить всю разрешающую документацию объекта

- Проверить репутацию компании и список реализованных проектов

- Обратить внимание на темпы строительства: нормальными темпами считается возведение 1-2 этажей в месяц

- Проверить цены: цена на 25-30% ниже рыночной (18 тысяч грн/м2 - эконом-класс, 19,6 тысяч грн/м2 комфорт-класс, 34,8 тысяч грн/м2 — бизнес-класс, 53,9 тысячи грн/м2 — элит-класс) сама по себе свидетельствует о проблемах с объектом, повышая риски остаться и без квартиры, и без денег.

"Местная власть и далее будет максимально помогать тем, кто оказался в сложных обстоятельствах из-за проблемного строительства в Киеве, - обещает Сергей Левада. - Сейчас Комиссия активно взаимодействует с сотнями таких инвесторов. Но проблему легче предупредить, поэтому призываю быть внимательными еще на этапе выбора квартиры в новострое".

Сейчас на контроле Комиссии по решению проблемных вопросов по объектам неоконченного строительства остается 54 недостроя в Киеве.