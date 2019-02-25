Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Maruv не поедет от Украины на Евровидение
Maruv не поедет от Украины на Евровидение
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киевской области полицейские в погоне за нарушителем разбили две машины и врезались в магазин

Правонарушителю удалось убежать.

В селе Новые Петровцы Киевской области при попытке остановить автомобиль водителя-нарушителя полицейские на служебном внедорожнике совершили ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Полиция с красными и синими проблесковыми маячками преследовала иномарку, водитель которой упорно не хотел останавливаться, нарушая правила дорожного движения, пытался оторваться от преследования", - говорится в сообщении.

Правонарушителю удалось убежать, а экипаж полиции, до этого совершив столкновение с другим автомобилем, пассажирку которого с травмами доставили в больницу, въехал в местный магазин.

Кроме этого, в результате указанного ДТП механические повреждения получила еще одна рядом припаркованная машина.

Как сообщалось, 23 февраля патрульный автомобиль попал в ДТП в Измаиле. Двое правоохранителей получили травмы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также