В селе Новые Петровцы Киевской области при попытке остановить автомобиль водителя-нарушителя полицейские на служебном внедорожнике совершили ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Полиция с красными и синими проблесковыми маячками преследовала иномарку, водитель которой упорно не хотел останавливаться, нарушая правила дорожного движения, пытался оторваться от преследования", - говорится в сообщении.

Правонарушителю удалось убежать, а экипаж полиции, до этого совершив столкновение с другим автомобилем, пассажирку которого с травмами доставили в больницу, въехал в местный магазин.

Кроме этого, в результате указанного ДТП механические повреждения получила еще одна рядом припаркованная машина.

Как сообщалось, 23 февраля патрульный автомобиль попал в ДТП в Измаиле. Двое правоохранителей получили травмы.