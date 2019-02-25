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В марте помощь Рината Ахметова получат более 18 000 мирных жителей Донбасса Важно

Фото: fund.fdu.org.ua

В марте 2019 года помощь Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – получат более 18 тысяч человек на Донбассе. В первую очередь продуктовые наборы для самых нуждающихся мирных жителей населенных пунктов вдоль линии соприкосновения доставят бригады мобильной выдачи Штаба. Их получают дети, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры, сообщает пресс-служба фонда.

"Согласно информации ООН, сегодня Украина лидирует в мире по числу пожилых людей, пострадавших от вооруженного конфликта в одной стране. Более половины населения на Донбассе, которое испытывает недостаток продуктов питания, это также пожилые люди. С первых дней конфликта Фонд Рината Ахметова помогает им, доставляя наборы выживания в самые горячие точки региона. Как показали последние социсследования, 67% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны почти 85% опрошенных жителей в Донецкой и Луганской областях", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

С 2014 года Фонд выдал более 12 миллионов продуктовых наборов мирным жителям Донбасса. Благодаря помощи Рината Ахметова спасены жизни более миллиона человек.

График выездов бригад мобильной выдачи в марте:

График выезда бригад мобильной выдачи в марте
Фото: fund.fdu.org.ua
График выезда бригад мобильной выдачи в марте

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