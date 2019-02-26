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Военнослужащий погиб в ночном ДТП в Николаеве

Полиция ищет свидетелей аварии.

В ДТП погибли двое мужчин, женщина получила ранения
Фото: mk.npu.gov.ua
В ДТП погибли двое мужчин, женщина получила ранения

В Николаеве в ночном ДТП погибли двое мужчин, женщина получила ранения и госпитализирована. Об этом сообщает региональное управление Национальной полиции.

Авария произошла в 1:50 на перекрестке Центрального проспекта с ул. Шоссейной. 29-летний водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. Водитель и 29-летний пассажир погибли на месте, 32-летнюю женщину доставили в больницу. По данным полиции, пострадавшая женщина и погибший пассажир - военнослужащие.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Продолжаются следственные действия. Полиция также просит свитедетелей ДТП сообщить об обстоятельствах аварии или предоставить записи видеорегистраторов.

Напомним, накануне в Киевской области в ДТП попал автомобиль полиции, преследовавший правонарушителя.

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