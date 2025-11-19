Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд оновив правила визначення вартості будівництва

Вони діятимуть протягом воєнного стану і ще один рік після його завершення.

Уряд оновив правила визначення вартості будівництва
засідання уряду
Фото: Telegram/Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів ухвалив оновлені правила визначення вартості будівництва. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ця норма є ключовою для всіх відновлювальних робіт після російських обстрілів, оскільки робить розрахунок вартості робіт прозорим, уніфікованим і заснованим на реальних ринкових даних.

Свириденко пояснила, що уряд впровадив єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку підрядників. 

У документі закріпили конкретні відсоткові показники:

  • 10% — загальновиробничі витрати;
  • 3% — адміністративні;
  • 15% — прибуток підрядника.

За її словами, це має спростити планування проєктів та забезпечити однакові умови для всіх учасників відбудови.

Прем’єр-міністерка додала, що оновили і підхід до оплати праці будівельників: зарплата має відповідати галузевим гарантіям і може бути підвищеною у складних умовах виконання робіт.

Уряд також створює Базу цін на будівельні матеріали та Кодифікатор будівельної продукції. Свириденко зазначила, що ці інструменти дозволять порівнювати ринкові ціни та уникати завищень вартості.

Оновлені правила діятимуть протягом воєнного стану і ще один рік після його завершення.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies