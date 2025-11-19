Уряд оновив правила визначення вартості будівництва

Вони діятимуть протягом воєнного стану і ще один рік після його завершення.

Кабінет Міністрів ухвалив оновлені правила визначення вартості будівництва.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ця норма є ключовою для всіх відновлювальних робіт після російських обстрілів, оскільки робить розрахунок вартості робіт прозорим, уніфікованим і заснованим на реальних ринкових даних.

Свириденко пояснила, що уряд впровадив єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку підрядників.

У документі закріпили конкретні відсоткові показники:

10% — загальновиробничі витрати;

3% — адміністративні;

15% — прибуток підрядника.

За її словами, це має спростити планування проєктів та забезпечити однакові умови для всіх учасників відбудови.

Прем’єр-міністерка додала, що оновили і підхід до оплати праці будівельників: зарплата має відповідати галузевим гарантіям і може бути підвищеною у складних умовах виконання робіт.

Уряд також створює Базу цін на будівельні матеріали та Кодифікатор будівельної продукції. Свириденко зазначила, що ці інструменти дозволять порівнювати ринкові ціни та уникати завищень вартості.

Оновлені правила діятимуть протягом воєнного стану і ще один рік після його завершення.