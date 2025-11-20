ДПС: українці сплатили військового збору вже на 131,7 млрд грн

Платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору за період із січня до жовтня 2025 року.
Про це повідомила Державна податкова служба.
У ДПС зазначили, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року надходження зросли майже вчетверо — на 95,1 млрд грн. Найбільше коштів сплатили платники з Києва (42,4 млрд грн), Дніпропетровської області (14,8 млрд грн), Львівщини (10,2 млрд грн) та Харківщини (8,3 млрд грн).
Зростання надходжень зафіксоване в усіх регіонах. На суттєве збільшення надходжень вплинули три ключові фактори:
- підвищення ставки військового збору до 5%, що діє з 1 грудня 2024 року;
- зростання фонду оплати праці та рівня офіційної зайнятості;
- посилення податкової дисципліни серед підприємців і самозайнятих осіб.
У ДПС нагадали, що військовий збір сплачують усі категорії платників: фізичні особи, роботодавці та підприємці. Ставки збору залежать від системи оподаткування:
- ФОПи 1–2 та 4-ї груп — 10 % від мінімальної зарплати (800 грн на місяць у 2025 році);
- ФОПи 3-ї групи (окрім е-резидентів) — 1 % від доходу щоквартально;
- підприємці на загальній системі — 5 % від чистого річного доходу;
- наймані працівники — 5 % від зарплати;
- військовослужбовці та силовики — 1,5 % від грошового забезпечення.