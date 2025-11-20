Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаЕкономікаФінанси

ДПС: українці сплатили військового збору вже на 131,7 млрд грн

На зростання вплинуло, зокрема, підвищення ставки військового збору до 5%.

ДПС: українці сплатили військового збору вже на 131,7 млрд грн
податки

Платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору за період із січня до жовтня 2025 року. 

Про це повідомила Державна податкова служба.

У ДПС зазначили, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року надходження зросли майже вчетверо — на 95,1 млрд грн. Найбільше коштів сплатили платники з Києва (42,4 млрд грн), Дніпропетровської області (14,8 млрд грн), Львівщини (10,2 млрд грн) та Харківщини (8,3 млрд грн).

Зростання надходжень зафіксоване в усіх регіонах. На суттєве збільшення надходжень вплинули три ключові фактори:

  • підвищення ставки військового збору до 5%, що діє з 1 грудня 2024 року;
  • зростання фонду оплати праці та рівня офіційної зайнятості;
  • посилення податкової дисципліни серед підприємців і самозайнятих осіб.

У ДПС нагадали, що військовий збір сплачують усі категорії платників: фізичні особи, роботодавці та підприємці. Ставки збору залежать від системи оподаткування:

  • ФОПи 1–2 та 4-ї груп — 10 % від мінімальної зарплати (800 грн на місяць у 2025 році);
  • ФОПи 3-ї групи (окрім е-резидентів) — 1 % від доходу щоквартально;
  • підприємці на загальній системі — 5 % від чистого річного доходу;
  • наймані працівники — 5 % від зарплати;
  • військовослужбовці та силовики — 1,5 % від грошового забезпечення.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies