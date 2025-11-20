ДПС: українці сплатили військового збору вже на 131,7 млрд грн

На зростання вплинуло, зокрема, підвищення ставки військового збору до 5%.

Платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору за період із січня до жовтня 2025 року.

Про це повідомила Державна податкова служба.

У ДПС зазначили, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року надходження зросли майже вчетверо — на 95,1 млрд грн. Найбільше коштів сплатили платники з Києва (42,4 млрд грн), Дніпропетровської області (14,8 млрд грн), Львівщини (10,2 млрд грн) та Харківщини (8,3 млрд грн).

Зростання надходжень зафіксоване в усіх регіонах. На суттєве збільшення надходжень вплинули три ключові фактори:

підвищення ставки військового збору до 5%, що діє з 1 грудня 2024 року;

зростання фонду оплати праці та рівня офіційної зайнятості;

посилення податкової дисципліни серед підприємців і самозайнятих осіб.

У ДПС нагадали, що військовий збір сплачують усі категорії платників: фізичні особи, роботодавці та підприємці. Ставки збору залежать від системи оподаткування: