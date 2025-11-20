Ворог атакував енергоінфраструктуру чотирьох областей

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Про це повідомили у Міненерго.
Там зазначили, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – написали у міністерстві.
- Споживання електроенергії в Україні зросло. Це сталося внаслідок зниження температури в більшості регіонів. Тим часом енергетики намагаються поступово послаблювати графіки знеструмлення.
- Графіки знеструмлення дуже відрізняються в кожному регіоні. Їх складають обленерго, зважаючи на загальну ситуацію в мережі. А головне – на рекомендації Укренерго. Фахівці компанії розраховують обсяги обмежень. У кожній області діють шість черг відключень. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом, про це читайте у матеріалі LB.ua.