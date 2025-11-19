Мінфін: Україна потребує $61 млрд зовнішнього фінансування у 2026–2027 роках

За майже 4 роки повномасштабної війни Україна отримала понад $160 млрд міжнародної фінансової допомоги.

19 листопада у Києві Міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустріч із новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Нілом Кромптоном.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У розмові також взяли участь заступники Міністра фінансів Олександр Кава та Юрій Драганчук, а також Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Міністр привітав Ніла Кромптона з призначенням та подякував Великій Британії за значну підтримку, зокрема в межах механізму G7 ERA.

Британія вже надала Україні близько 2 млрд доларів, а ще майже 1 млрд доларів очікується наступного року — ці кошти спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Загальний обсяг прямої бюджетної підтримки Лондона від початку повномасштабної війни перевищив 3 млрд доларів, що робить країну четвертим найбільшим донором України у світі.

"Особливо цінною є підтримка оборонного потенціалу України, яка дозволила нам вистояти та продовжувати протидіяти російській агресії", — наголосив Марченко.

Сторони обговорили стан фінансової системи України та потреби бюджету на 2026–2027 роки.

Міністр представив ключові параметри проєкту Держбюджету на 2026 рік, де понад 60% запланованих видатків — понад 61 млрд доларів — спрямовуються на сектор безпеки й оборони.

Водночас уряд потребує значної міжнародної допомоги для фінансування соціальних і гуманітарних потреб. Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026–2027 роки становить близько $61 млрд.

Україна наразі веде перемовини з партнерами щодо залучення фінансування, зокрема з МВФ щодо нової програми співпраці, а також очікує рішення Єврокомісії щодо надання Reparations Loan — ключового елемента фінансування наступного року.

За майже чотири роки повномасштабної війни Україна отримала понад $160 млрд міжнародної фінансової допомоги, а лише у 2025 році — близько $45 млрд.

Посол Великої Британії підтвердив готовність Лондона продовжувати всебічну підтримку України та поглиблювати співпрацю в межах Сторічного партнерства.