До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Bloomberg: ЄС розглядає можливість виділення Україні гранту в розмірі 90 мільярдів євр

ЄС розглядає три варіанти фінансування України: грант, кредит або використання заморожених російських активів.

Bloomberg: ЄС розглядає можливість виділення Україні гранту в розмірі 90 мільярдів євр
Фото: З відкритих джерел

Європейський Союз розглядає кілька варіантів фінансової підтримки України, одним з яких грант на 90 мільярдів євро, або ж взяти спільну позику під гарантії ЄС, якщо державам-членам не вдасться погодити план щодо використання заморожених російських активів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на вміст листа голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів країн-членів ЄС.

У документі розглядаються три сценарії стабілізації українських фінансів у 2026–2027 роках: надання гранту на суму щонайменше 90 мільярдів євро. Отримання спільного боргу ЄС для видачі Україні кредиту, або використання іммобілізованих російських активів як застави для такого кредиту.

У Єврокомісії підкреслюють, що пріоритетним залишається саме третій варіант — видання кредиту під гарантії майже 200 мільярдів євро російських коштів, заморожених у кліринговій палаті Euroclear. 

У разі подальших претензій з боку Росії, їх покривали б ЄС або держави-члени. Україна ж мала б повертати позику лише тоді, якщо Росія відшкодує завдані збитки.

Втім, Бельгія, де розташований Euroclear, поки блокує ініціативу, побоюючись ризиків для власного бюджету. Переговори між Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером минулого тижня не привели до прориву.

За оцінками Єврокомісії, Україні вже на початку 2025 року знадобиться новий пакет підтримки. У 2026 році лише на оборону Україна потребуватиме 51,6 мільярда євро, а загальні фінансові потреби у 2026–2027 роках можуть перевищити 130 мільярдів євро.

Щоб зняти частину бельгійських застережень, Брюссель запропонував задіяти близько 25 мільярдів євро російських суверенних активів, розміщених в інших країнах ЄС, а також запровадити додаткові гарантії для захисту від можливих судових ризиків.

Комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс підтвердив, що врахування бельгійсько-російських юридичних угод стало одним із ключових питань, яке вже відображено в оновлених пропозиціях.

"Важливо почути перші реакції країн-членів, перш ніж переходити до конкретизації деталей", — наголосив Домбровскіс.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies