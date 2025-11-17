Bloomberg: ЄС розглядає можливість виділення Україні гранту в розмірі 90 мільярдів євр

Європейський Союз розглядає кілька варіантів фінансової підтримки України, одним з яких грант на 90 мільярдів євро, або ж взяти спільну позику під гарантії ЄС, якщо державам-членам не вдасться погодити план щодо використання заморожених російських активів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на вміст листа голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів країн-членів ЄС.

У документі розглядаються три сценарії стабілізації українських фінансів у 2026–2027 роках: надання гранту на суму щонайменше 90 мільярдів євро. Отримання спільного боргу ЄС для видачі Україні кредиту, або використання іммобілізованих російських активів як застави для такого кредиту.

У Єврокомісії підкреслюють, що пріоритетним залишається саме третій варіант — видання кредиту під гарантії майже 200 мільярдів євро російських коштів, заморожених у кліринговій палаті Euroclear.

У разі подальших претензій з боку Росії, їх покривали б ЄС або держави-члени. Україна ж мала б повертати позику лише тоді, якщо Росія відшкодує завдані збитки.

Втім, Бельгія, де розташований Euroclear, поки блокує ініціативу, побоюючись ризиків для власного бюджету. Переговори між Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером минулого тижня не привели до прориву.

За оцінками Єврокомісії, Україні вже на початку 2025 року знадобиться новий пакет підтримки. У 2026 році лише на оборону Україна потребуватиме 51,6 мільярда євро, а загальні фінансові потреби у 2026–2027 роках можуть перевищити 130 мільярдів євро.

Щоб зняти частину бельгійських застережень, Брюссель запропонував задіяти близько 25 мільярдів євро російських суверенних активів, розміщених в інших країнах ЄС, а також запровадити додаткові гарантії для захисту від можливих судових ризиків.

Комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс підтвердив, що врахування бельгійсько-російських юридичних угод стало одним із ключових питань, яке вже відображено в оновлених пропозиціях.

"Важливо почути перші реакції країн-членів, перш ніж переходити до конкретизації деталей", — наголосив Домбровскіс.