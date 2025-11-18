Трамп анонсував зустріч з новообраним мером Нью-Йорка

Під час спілкування з пресою президент США Дональд Трамп заявив, що близький до зустрічі з переможцем виборів мера Нью-Йорка Зораном Мамдані, якого раніше піддавав нищівній критиці.

Як пише The Guardian, республіканець та демократ можуть поговорити найближчим часом - команда Мамдані звернулася до Білого дому із запитом на прибуття політика до Вашингтона.

Трамп стверджує, що "ми щось вигадаємо, щоб у Нью-Йорку все було гаразд". Своєю чергою новообраний мер нагадав про свою передвиборчу обіцянку "говорити і зустрічатися з будь-ким, якщо це допоможе тим 8,5 мільйонам людей, які називають це місто своїм домом, а особливо допоможе вирішити питання доступності життя".

Мамдані вважає, що нинішні дії адміністрації президента не сприяють поліпшенню умов для нью-йоркців, і хоче особисто донести це до Трампа.

Трамп неодноразово називав демократа "комуністичним навіженим", обіцяв позбавити Нью-Йорку федерального фінансування у випадку перемоги Мамдані та навіть погрожував позбавити його громадянства США.