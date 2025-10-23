ЄС підтвердив фінансову підтримку України у 2026–2027 роках, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі заявив, що Європейський Союз продовжить фінансову підтримку України у 2026–2027 роках, пише Укрінформ.

"Гроші – це дуже важливий сигнал і важливий тиск від ЄС. І ми вдячні за сьогоднішній сигнал, що Європейський Союз буде підтримувати фінансово Україну в 2026–2027 роках. Дякуємо за це", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що така допомога є ключовою для стабільності української економіки та свідчить про непохитну солідарність ЄС із Україною в умовах триваючої війни.