КНДР почала будувати музей, присвячений військам, які воювали в Україні

Кім Чен Ин і солдат, який повернувся з війни проти України

Північна Корея розпочала будівництво Меморіального музею бойових подвигів у Пхеньяні, щоб прославити закордонні операції своєї армії, головним чином у Курській області Росії, де вона воювала проти України.

Про це пише Politico із посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав церемонію закладання музею, присвяченого "бійцям збройних сил Республіки, які ціною своєї крові та життя здійснили блискучі військові подвиги та заслуги у військових операціях зі звільнення Курської області братньої Російської Федерації".

Минулого року Пхеньян перекинув до Росії близько 10 000-12 000 військовослужбовців північнокорейської армії. Росія та Північна Корея підписали договір про "всеохопне партнерство" влітку 2024 року.