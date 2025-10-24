Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

КНДР почала будувати музей, присвячений військам, які воювали в Україні

Музей відкриють у Пхеньяні. 

КНДР почала будувати музей, присвячений військам, які воювали в Україні
Кім Чен Ин і солдат, який повернувся з війни проти України
Фото: EPA/UPG

Північна Корея розпочала будівництво Меморіального музею бойових подвигів у Пхеньяні, щоб прославити закордонні операції своєї армії, головним чином у Курській області Росії, де вона воювала проти України.

Про це пише Politico із посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав церемонію закладання музею, присвяченого "бійцям збройних сил Республіки, які ціною своєї крові та життя здійснили блискучі військові подвиги та заслуги у військових операціях зі звільнення Курської області братньої Російської Федерації".

Минулого року Пхеньян перекинув до Росії близько 10 000-12 000 військовослужбовців північнокорейської армії. Росія та Північна Корея підписали договір про "всеохопне партнерство" влітку 2024 року. 

  • За даними розвідки, Північна Корея постачає Росії від 35 до 50% необхідних боєприпасів, щомісяця відправляючи близько 200–260 тисяч артилерійських снарядів калібру 152 мм і 122 мм. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies