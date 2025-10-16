Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Суспільство Війна

Удари російських безпілотників по Сумщині ​​корегують північнокорейські оператори з Курської області, - Генштаб ЗСУ

Українські військові зафіксували переговори між північнокорейськими операторами та особовим складом російської армії.

Удари російських безпілотників по Сумщині ​​корегують північнокорейські оператори з Курської області, - Генштаб ЗСУ
Командування російської армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"З території Курської області ці підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів, здійснюють виявлення позицій ЗСУ та надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області", - йдеться в повідомленні. 

Українські військові зафіксували переговори між північнокорейськими операторами та особовим складом російської армії. Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

"У зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво РФ продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій", - прокоментували в Генштабі. 

  • За даними української розвідки, Північна Корея постачає Росії від 35 до 50% необхідних боєприпасів, щомісяця відправляючи близько 200–260 тисяч артилерійських снарядів калібру 152 мм і 122 мм. Крім того, Кремль активно залучає північнокорейських трудових мігрантів для заміщення дефіциту робочої сили. Нині на території Росії працюють понад 17,8 тисячі громадян КНДР, а найближчим часом планується залучення ще 26 тисяч, частину з яких відправлять на будівництво об’єктів у тимчасово окупованих районах України.
