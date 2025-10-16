Українські військові зафіксували переговори між північнокорейськими операторами та особовим складом російської армії.

Командування російської армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"З території Курської області ці підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів, здійснюють виявлення позицій ЗСУ та надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області", - йдеться в повідомленні.

Українські військові зафіксували переговори між північнокорейськими операторами та особовим складом російської армії. Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

"У зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво РФ продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій", - прокоментували в Генштабі.