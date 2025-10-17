Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ розповіла про викриття ще трьох проросійських інтернет-агітаторів

Вони вихваляли збройну агресію РФ та закликали українців "скласти зброю".

СБУ розповіла про викриття ще трьох проросійських інтернет-агітаторів
Один із затриманих агітаторів
Фото: СБУ

Служба безпеки розповіла, що викрила у різних регіонах України ще трьох ворожих агітаторів. Вони виправдовували збройну агресію РФ та чекали на повну окупацію нашої держави.

Про це пише пресслужба СБУ. 

На Дніпропетровщині затримали протоієрея місцевого храму УПЦ (МП), який під час літургій вихваляв рашистів та закликав українців скласти зброю перед ворогом.

За матеріалами справи, агітацію на підтримку Кремля клірик знімав на відео, які потім планував передати московському патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву), щоб підтвердити свою прихильність до окупантів. Також він поширював у Телеграм-каналах заклики російських пропагандистів до захоплення України.

Затримання цього агітатора відбулося наприкінці вересня. Враховуючи його співпрацю зі слідством, суд уже виніс вирок клірику: 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили 58-річного експравоохоронця, який у ворожих інтернет-спільнотах підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України. Крім схвальних коментарів, які він залишав під антиукраїнськими дописами, фігурант також пересилав ці публікації своїм знайомим.

Один із викритих інтернет-агітаторів
Фото: СБУ
Один із викритих інтернет-агітаторів

На Донеччині затримали 42-річного переселенця з тимчасово окупованої Макіївки, який в "Однокласниках" підтримував окупацію східного регіону та героїзував рашистів.

Розслідування встановило, що чоловік поширював публікації з подяками російським загарбникам за війну проти нашої держави.

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах РФ.

Наразі їм повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies