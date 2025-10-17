СБУ розповіла про викриття ще трьох проросійських інтернет-агітаторів

Вони вихваляли збройну агресію РФ та закликали українців "скласти зброю".

Служба безпеки розповіла, що викрила у різних регіонах України ще трьох ворожих агітаторів. Вони виправдовували збройну агресію РФ та чекали на повну окупацію нашої держави.

Про це пише пресслужба СБУ.

На Дніпропетровщині затримали протоієрея місцевого храму УПЦ (МП), який під час літургій вихваляв рашистів та закликав українців скласти зброю перед ворогом.

За матеріалами справи, агітацію на підтримку Кремля клірик знімав на відео, які потім планував передати московському патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву), щоб підтвердити свою прихильність до окупантів. Також він поширював у Телеграм-каналах заклики російських пропагандистів до захоплення України.

Затримання цього агітатора відбулося наприкінці вересня. Враховуючи його співпрацю зі слідством, суд уже виніс вирок клірику: 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили 58-річного експравоохоронця, який у ворожих інтернет-спільнотах підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України. Крім схвальних коментарів, які він залишав під антиукраїнськими дописами, фігурант також пересилав ці публікації своїм знайомим.

Фото: СБУ Один із викритих інтернет-агітаторів

На Донеччині затримали 42-річного переселенця з тимчасово окупованої Макіївки, який в "Однокласниках" підтримував окупацію східного регіону та героїзував рашистів.

Розслідування встановило, що чоловік поширював публікації з подяками російським загарбникам за війну проти нашої держави.

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах РФ.

Наразі їм повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.