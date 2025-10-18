Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дружківці на Донеччині, постраждали двоє людей

На Донеччині рятувальники ліквідували 7 пожеж, 4 з яких сталися внаслідок обстрілів.

Унаслідок російського обстрілу у Дружківці на Донеччині постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через російську атаку виникла пожежа в одному із багатоквартирних будинків Дружківки. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. Ще одну пожежу, спричинену обстрілом, загасили на території підприємства — там горіла будівля.

Загалом протягом минулої доби рятувальники Донеччини ліквідували 7 пожеж, 4 з яких сталися внаслідок обстрілів.