Росіяни упродовж доби атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 32 населені пункти Херсонщини. Унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Білозерка, Станіслав, Раківка, Берислав, Широка Балка, Олександрівка, Новорайськ, Чарівне, Томина Балка, Новодмитрівка, Антонівка, Молодіжне, Микільське, Понятівка, Кізомис, Софіївка, Садове, Зорівка, Придніпровське, Берегове, Комишани Наддніпрянське, Правдине, Дар'ївка, Осокорівка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Новотягинка, Одрадокам'янка, Токарівка, Томарине.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоквартирних та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, вежу мобільного звʼязку у Бериславському районі, гараж та приватні автомобілі.

Унаслідок російської агресії 5 жителів дістали поранення.