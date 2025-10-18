З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Головне за суботу, 18 жовтня: майже 120 боєзіткнень, аварійні відключення

Бойові дії на Донеччині, 116 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1333-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 18 жовтня: майже 120 боєзіткнень, аварійні відключення
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 178 жовтня відбулося 116 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 жовтня – в новині.

Сьогодні, 18 жовтня, російські війська атакували Пологівський район Запорізької області і поранили там людей.

Про це написав начальник ОВА Іван Федоров. "Дві людини поранені, зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитячого садка - ворог атакував Пологівський район", – розповів він у телеграмі.

Російські авіабомби ударили по Долинці щонайменше чотири рази. Унаслідок ударів контузію отримали дві людини. Медики надали їм допомогу на місці.

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району на Чернігівщині.

Без світла залишилися близько 17 тисяч людей, повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

В окремих областях України застосовані аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів.

Більше інформації – в новині.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News заявила, що президент США Дональд Трамп продовжує "посилено" працювати над досягненням миру, однак терпіння Вашингтона щодо війни РФ проти України "вичерпується", передає "Європейська правда".

Вона нагадала, що Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим мав розмову з кремлівським правителем Владіміром Путіним. "І в обох випадках бесіди були сердечними, але дуже відвертими, і президент Сполучених Штатів сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими і втомленими від цієї війни", – сказала Левітт.

За її словами, Росія та Україна мають визнати "реалії на місцях" і "досягти мирної угоди".

Європейські політики вважають зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна у Будапешті “політичним жахіттям” для ЄС, пише El Pais.

Ця зустріч ставить керівників інституцій ЄС та НАТО у незручне та неприємне становище, оскільки Трамп і Путін вестимуть переговори в країні ЄС, але без участі самого блоку. “Місце було обрано ретельно, позаяк це може принести користь РФ, поглибивши розбіжності в ЄС щодо дій Москви. Це також може зробити велику послугу Віктору Орбану, який наступного року братиме участь у виборах", – сказав виданню один із дипломатів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
