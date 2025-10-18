«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Війна

Ворог зруйнував адмінбудівлю та дитсадок на Запоріжжі. Постраждали люди

Російські авіабомби ударили по Долинці щонайменше чотири рази. 

Ворог зруйнував адмінбудівлю та дитсадок на Запоріжжі. Постраждали люди
Іван Федоров
Фото: facebook/Ivan Fedorov

Сьогодні, 18 жовтня, російські війська атакували Пологівський район Запорізької області і поранили там людей.

Про це написав начальник ОВА Іван Федоров. 

"Дві людини поранені, зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитячого садка -  ворог атакував Пологівський район", – розповів він у телеграмі. 

Російські авіабомби ударили по Долинці щонайменше чотири рази. 

Внаслідок ударів контузію отримали дві людини. Медики надали їм допомогу на місці. 

Продовжують обстеження території громади задля виявлення всіх наслідків атаки.
