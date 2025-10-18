Ворог зруйнував адмінбудівлю та дитсадок на Запоріжжі. Постраждали люди

Сьогодні, 18 жовтня, російські війська атакували Пологівський район Запорізької області і поранили там людей.
Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.
"Дві людини поранені, зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитячого садка - ворог атакував Пологівський район", – розповів він у телеграмі.
Російські авіабомби ударили по Долинці щонайменше чотири рази.
Внаслідок ударів контузію отримали дві людини. Медики надали їм допомогу на місці.
Продовжують обстеження території громади задля виявлення всіх наслідків атаки.
- Вчора росіяни завдали 898 ударів по Запорізькій області