Ворог зруйнував адмінбудівлю та дитсадок на Запоріжжі. Постраждали люди

Сьогодні, 18 жовтня, російські війська атакували Пологівський район Запорізької області і поранили там людей.

Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.

"Дві людини поранені, зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитячого садка - ворог атакував Пологівський район", – розповів він у телеграмі.

Російські авіабомби ударили по Долинці щонайменше чотири рази.

Внаслідок ударів контузію отримали дві людини. Медики надали їм допомогу на місці.

Продовжують обстеження території громади задля виявлення всіх наслідків атаки.