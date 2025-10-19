Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії горять газопереробний завод в Оренбурзькій області та НПЗ у Новокуйбишевську

Ступінь завданих збитків уточнюється. 

У Росії горять газопереробний завод в Оренбурзькій області та НПЗ у Новокуйбишевську
Фото: Генштаб

У ніч на 19 жовтня Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Зазначається, що цей завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн тонн. За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

Також уражено Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область РФ). На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Оренбургзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів Росії та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу.

Окрім того уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних підприємств, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил РФ, і підриву воєнно-промислової бази РФ для позбавлення її можливості продовжувати злочинну агресію", - йдеться в повідомленні. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies