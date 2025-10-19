У Росії горять газопереробний завод в Оренбурзькій області та НПЗ у Новокуйбишевську

У ніч на 19 жовтня Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що цей завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн тонн. За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

Також уражено Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область РФ). На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Оренбургзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів Росії та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу.

Окрім того уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних підприємств, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил РФ, і підриву воєнно-промислової бази РФ для позбавлення її можливості продовжувати злочинну агресію", - йдеться в повідомленні.