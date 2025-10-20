У Києві в дворі багатоповерхівки вибухнуло авто

За попередніми даними, під машину заклали вибухівку.

У Голосіївському районі Києва близько 6 ранку понеділка вибухнув автомобіль BMW X3, що стояв в дворі багатоповерхівки. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Поліція Києва повідомила, що з'ясовує обставини події спільно з СБУ. На місці події працюють слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

"Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував", – розповіли правоохоронці.