У Києві в дворі багатоповерхівки вибухнуло авто

За попередніми даними, під машину заклали вибухівку. 

Фото: поліція Києва

У Голосіївському районі Києва близько 6 ранку понеділка вибухнув автомобіль BMW X3, що стояв в дворі багатоповерхівки. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. 

Поліція Києва повідомила, що з'ясовує обставини події спільно з СБУ. На місці події працюють слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. 

"Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував", – розповіли правоохоронці. 

