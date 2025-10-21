Внаслідок вечірньо-нічної атаки є влучання у 10 локаціях

Окупанти застосували і дрони, і ракети.

Цієї ночі, починаючи з 19:00, армія ворога атакувала Україну і ракетами, і дронами. З Брянської області запустила 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, із Курської – 4 зенітні керовані ракети С-300. 98 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів випустила з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда, Гвардійське – Крим.

Зафіксовано влучання ракет і 37 БпЛА у 10 локаціях, а падіння уламків – у 2. Про це вранці вівторка повідомили Повітряні сили.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили у Telegram Атака в ніч на 21 жовтня

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали в Повітряних силах.