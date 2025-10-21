Генштаб: від початку доби третина боєзіткнень - на Покровському напрямку

Ще 24 боєзіткнення відбулось на Костянтинівському напрямку.

Станом на 22:00 21 жовтня відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1960 дронів-камікадзе, здійснив 3049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 133 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали 12 атак ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного та у бік Бологівки й Колодязного, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки, на даний час три боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 14 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка. Ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався наступати у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 22 атаки ворога, наразі бої точаться у двох локаціях.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 53 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 140 окупантів, з яких 112 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили бойову броньовану машину, БТР, два автомобілі, антену управління БпЛА, 18 безпілотних літальних апаратів та склад боєприпасів окупантів. Також українські воїни уразили артилерійську систему та сім укриттів для особового складу.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили сім атак в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку бойових зіткнень на даний час не зафіксовано.

Сьогодні слід відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога.