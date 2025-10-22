Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
ГУР: трьом військовим ЗС РФ оголосили про підозру у катуванні цивільної в окупованому Мелітополі

Окупанти погрожували вбивством, катували та ґвалтували цивільну жительку Веселівської громади.

ГУР: трьом військовим ЗС РФ оголосили про підозру у катуванні цивільної в окупованому Мелітополі
Фото: ГУР МОУ

За сприяння  ГУР МОУ встановлено трьох воєнних злочинців, їм оголошено про підозру за катування та зґвалтування жінки у Запорізькій області під час окупації.

Про це повідомляє ГУР.

"За сприяння ГУР МО України слідчі Нацполіції України встановили та оголосили підозру трьом воєнним злочинцям, які у листопаді–грудні 2022 року погрожували вбивством, катували та ґвалтували цивільну жительку Веселівської громади Мелітопольського району Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Двоє зі злочинців — колаборанти, які прислужували Москві у так званій "службі безпеки" окупаційної адміністрації у Запорізькій області, а третій ― офіцер російської армії, який перемістив жінку із відділку до приватного будинку та знущався з неї упродовж трьох діб.

"ГУР МО України публікує фото та персональні дані воєнного злочинця, громадянина держави-агресора росії, який відзначився особливою жорстокістю. майор кірілов алєксандр ніколаєвич, 19.12.1982 р.н., начальник штабу – заступник командира танкового батальйону 4-ї гвардійської військової бази 58А ПДВО зс рф. Зареєстрований: рф, краснодарскій край, станіца пєтропавловская, вул. міліцейская, буд. 19",—  йдеться у повідомленні ГУР.

Розслідування триває.
