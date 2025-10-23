З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту інформаційних систем

Вони відповідають міжнародним стандартам і національному законодавству з урахуванням особливостей оборонної галузі.

Фото: Міноборони

Міноборони наказом № 692/нм від 15 жовтня затвердило Галузевий профіль безпеки — набір правил для захисту інформаційних систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація.

Документ визначає єдині мінімальні вимоги до кіберзахисту систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Він створений відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства з урахуванням особливостей оборонної галузі.

«Єдині правила кіберзахисту дозволять ефективніше захищати наші інформаційні ресурси та пришвидшити побудову і впровадження нових сервісів», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Основна мета профілю — забезпечити уніфікований підхід до захисту даних, підвищити рівень кібербезпеки та спростити оцінку відповідності систем. Профіль містить вимоги до доступу, захисту даних, моніторингу безпеки, а також рекомендації для впровадження адміністративних і технічних заходів. Усі структурні підрозділи, що працюватимуть із профілем, пройдуть навчання щодо його застосування.

Галузевий профіль безпеки розроблено на виконання постанови Кабміну від 18 червня 2025 року № 712. Він є обов’язковим для всіх систем, у яких обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація (окрім автоматизованих систем класу «1»).
