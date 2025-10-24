Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти засудили адміністраторку телеграм-каналу «Мелітополь це Україна» Яну Суворову до 14 років колонії

Її звинувачували у наведенні HIMARS на будівлю ФСБ.

Окупанти засудили адміністраторку телеграм-каналу «Мелітополь це Україна» Яну Суворову до 14 років колонії
Яна Суворова
Фото: соцмережі

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив вирок 21-річній адміністраторці мелітопольського міського телеграм-каналу «Мелітополь це Україна» Яні Суворовій, передає «Медіазона». 

Окупанти визнали дівчину винною у скоєнні теракту зі значною шкодою у складі групи, шпигунстві, участі у терористичній спільноті та призначили їй 14 років колонії.

Суворову затримали 20 серпня 2023 року. Цього дня в окупованому Мелітополі відбулися масові затримання журналістів та блогерів, яких російські силовики пов'язували з місцевими телегами-каналами та чатами — «Мелітополь це Україна», «РИА-Мелитополь» та «Гачи-уголок». За версією окупантів, сітка проукраїнських медіа служила «для збору розвідувальної інформації та психологічного впливу на мешканців регіону».

Суворову та її колег звинувачували, зокрема, в тому, що вони навели HIMARS на будівлю мелітопольського коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги, де розташовувалися управління Росгвардії та ФСБ у Запорізькій області. Удар відбувся 27 березня 2023 року.

На початку вересня суд у Ростові призначив 15 років ув'язнення у в'язниці та колонії суворого режиму іншому адміну «Мелітополь це Україна» — 27-річному Владиславу Гершону. Тоді ж Запорізький обласний суд в окупованому Мелітополі ухвалив вирок адміну «РИА-Мелитополь» Георгію Левченку — 16 років суворого режиму. Влітку на примусове лікування суд направив ще одного фігуранта справи так званої мелітопольської «агентурної мережі» Марка Каліуша. Вже наприкінці серпня він повернувся в Україну за обміном і розповів про побиття, тортури струмом та знущання під час слідства.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies