Окупанти засудили адміністраторку телеграм-каналу «Мелітополь це Україна» Яну Суворову до 14 років колонії

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив вирок 21-річній адміністраторці мелітопольського міського телеграм-каналу «Мелітополь це Україна» Яні Суворовій, передає «Медіазона».

Окупанти визнали дівчину винною у скоєнні теракту зі значною шкодою у складі групи, шпигунстві, участі у терористичній спільноті та призначили їй 14 років колонії.

Суворову затримали 20 серпня 2023 року. Цього дня в окупованому Мелітополі відбулися масові затримання журналістів та блогерів, яких російські силовики пов'язували з місцевими телегами-каналами та чатами — «Мелітополь це Україна», «РИА-Мелитополь» та «Гачи-уголок». За версією окупантів, сітка проукраїнських медіа служила «для збору розвідувальної інформації та психологічного впливу на мешканців регіону».

Суворову та її колег звинувачували, зокрема, в тому, що вони навели HIMARS на будівлю мелітопольського коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги, де розташовувалися управління Росгвардії та ФСБ у Запорізькій області. Удар відбувся 27 березня 2023 року.

На початку вересня суд у Ростові призначив 15 років ув'язнення у в'язниці та колонії суворого режиму іншому адміну «Мелітополь це Україна» — 27-річному Владиславу Гершону. Тоді ж Запорізький обласний суд в окупованому Мелітополі ухвалив вирок адміну «РИА-Мелитополь» Георгію Левченку — 16 років суворого режиму. Влітку на примусове лікування суд направив ще одного фігуранта справи так званої мелітопольської «агентурної мережі» Марка Каліуша. Вже наприкінці серпня він повернувся в Україну за обміном і розповів про побиття, тортури струмом та знущання під час слідства.