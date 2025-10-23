Інцидент з вибухом в окупованому Луганську міг бути постановкою ФСБ.

В окупованому Луганську стався вибух, унаслідок якого постраждав місцевий чоловік — він втратив ногу після того, як штовхнув заміновану Bluetooth-колонку, пише Центр національного спортиву.

Російські пропагандистські ресурси оперативно заявили, що з пристрою нібито лунала пісня гурту "Океан Ельзи", натякаючи на "український слід". Однак місцеві мешканці розповідають інше — за попередніми даними, вибух стався через гранату, яку чоловік міг активувати під час побутового конфлікту.

Джерела ЦНС повідомляють, що інцидент міг бути постановкою ФСБ. Напередодні до Луганська прибули співробітники спецпідрозділу, який займається інформаційно-психологічними провокаціями проти українського підпілля. Їхнє завдання — створити "докази", нібито українські сили атакують мирних жителів.

Після вибуху в місті почалися масові перевірки телефонів, соцмереж та підписок на українські канали.

За планом окупантів, це може бути лише перший етап серії фейкових "терактів" із використанням української символіки.