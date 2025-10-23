З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Спротив: російські спецслужби почали теракти проти мирного населення на ТОТ, щоб звинуватити Україну

Інцидент з вибухом в окупованому Луганську міг бути постановкою ФСБ. 

Спротив: російські спецслужби почали теракти проти мирного населення на ТОТ, щоб звинуватити Україну
Фото: ЦНС

В окупованому Луганську стався вибух, унаслідок якого постраждав місцевий чоловік — він втратив ногу після того, як штовхнув заміновану Bluetooth-колонку, пише Центр національного спортиву.

Російські пропагандистські ресурси оперативно заявили, що з пристрою нібито лунала пісня гурту "Океан Ельзи", натякаючи на "український слід". Однак місцеві мешканці розповідають інше — за попередніми даними, вибух стався через гранату, яку чоловік міг активувати під час побутового конфлікту.

Джерела ЦНС повідомляють, що інцидент міг бути постановкою ФСБ. Напередодні до Луганська прибули співробітники спецпідрозділу, який займається інформаційно-психологічними провокаціями проти українського підпілля. Їхнє завдання — створити "докази", нібито українські сили атакують мирних жителів.

Після вибуху в місті почалися масові перевірки телефонів, соцмереж та підписок на українські канали. 

За планом окупантів, це може бути лише перший етап серії фейкових "терактів" із використанням української символіки.
