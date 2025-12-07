Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали четверо цивільних, серед них - дитина

Упродовж дня Росія атакувала громади області.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали четверо цивільних, серед них - дитина
Сумська область
Фото: Новинарня

У Сумській області четверо цивільних отримали травми та поранення внаслідок атак російських безпілотників та артобстрілів.

Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цілий день Росія продовжує атакувати громади Сумщини. Внаслідок ворожих атак сьогодні постраждали четверо цивільних", - написав Григоров. 

Так, у Сумській громаді через атаки ворожих БпЛА поранені 12-річна дитина та 57-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернулася 25-річна жінка, яка постраждала під час збиття російських безпілотників. 

У Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранений 52-річний чоловік. Наразі його госпіталізують до лікарні. 
﻿
