У Сумській області четверо цивільних отримали травми та поранення внаслідок атак російських безпілотників та артобстрілів.

Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цілий день Росія продовжує атакувати громади Сумщини. Внаслідок ворожих атак сьогодні постраждали четверо цивільних", - написав Григоров.

Так, у Сумській громаді через атаки ворожих БпЛА поранені 12-річна дитина та 57-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернулася 25-річна жінка, яка постраждала під час збиття російських безпілотників.

У Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранений 52-річний чоловік. Наразі його госпіталізують до лікарні.