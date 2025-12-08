Краматорськ добу перебував під комбінованим обстрілом. Поранено дівчину

Унаслідок обстрілів також пошкоджено приватні будівлі, багатоповерхівки і торгові центри.

Краматорськ добу був під комбінованим обстрілом, повідомили у міській раді.

Хронологія російських ударів по Краматорській громаді з ночі 7-го по ніч 8-го грудня:

У проміжок часу з 01:05 по 01:40, з використанням двох БпЛА "Молнія-2", російські війська завдали удару по будівлі магазину в одному з мікрорайонів міста. Пошкоджено чотири багатоповерхівки;

о 12:11, з використанням БпЛА “Італмас”, ворог завдав удару по багатоповерхівці. Поранень зазнала дівчина 2005 року народження, яка отримала медичну допомогу і лікується амбулаторно. Пошкоджено два житлових будинки.

о 13:04 БпЛА “Італмас” влучив по подвірʼю приватного житлового будинку;

о 13:35 ударний БпЛА "Молнія-2" влучив по території АЗС;

о 19:20 ударний БпЛА "Молнія-2" влучив по відкритій ділянці в одному зі спальних районів міста. Пошкоджено фасади магазинів;

о 19:50 ударний БпЛА влучив по відкритій території в багатоквартирному секторі;

о 20:20 ударний БпЛА влучив по подвірʼю багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста;у проміжок часу з 21:43 по 21:45, з використанням двох БпЛА "Герань-2", російські війська завдали ударів по адміністративним будівлям. Також пошкоджено освітні заклади;

о 22:36 ударний БпЛА "Молнія-2" влучив в будівлю торговельного центру;

о 00:31, з використанням БпЛА “Молнія-2”, російські війська завдали удару по відкритій ділянці біля багатоповерхівки. Пошкоджено два житлових будинки;

о 01:00 БпЛА “Молнія-2” влучив по відкритій місцевості біля торговельного центру.

На всіх місцях ударів працюють комунальники та відповідні служби, триває детальний огляд та фіксація наслідків чергового злочину РФ проти України на території Краматорської громади.