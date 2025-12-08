Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
"Елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки "чутливих питань".

"Елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки “чутливих питань”.

Зеленський: Україна, США та Росія не мають консенсусу щодо Донбасу
Президент України Володимир Зеленський
Фото: rfi.fr

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, мають різні позиції щодо питання Донбасу.

Про це він заявив Bloomberg у телефонному інтерв’ю.

За словами Зеленського, елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки “чутливих питань”, включно з гарантіями безпеки для постраждалої від війни країни та контроль над східними регіонами. 

Український лідер сказав, що переговори ще не досягли згоди щодо Донецької та Луганської областей.

“Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу”, – сказав Зеленський. 

Український президент підкреслив, що Київ наполягає на окремій угоді щодо гарантій безпеки від західних союзників, насамперед США.

  • Зеленський прокоментував ситуацію після того як Трамп розкритикував його, заявивши, що “трохи розчарований” українським лідером, який, за його словами, ще не прочитав пропозицію. З іншого боку, Москва “з цим погоджується”, заявив американський президент журналістам у Вашингтоні в неділю.
﻿
