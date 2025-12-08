Зеленський: Україна, США та Росія не мають консенсусу щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, мають різні позиції щодо питання Донбасу.

Про це він заявив Bloomberg у телефонному інтерв’ю.

За словами Зеленського, елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки “чутливих питань”, включно з гарантіями безпеки для постраждалої від війни країни та контроль над східними регіонами.

Український лідер сказав, що переговори ще не досягли згоди щодо Донецької та Луганської областей.

“Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу”, – сказав Зеленський.

Український президент підкреслив, що Київ наполягає на окремій угоді щодо гарантій безпеки від західних союзників, насамперед США.