Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСвіт

Президент України прибув до Лондона. Порядок денний перемовин

Заплановані зустрічі віч-на-віч і в багатосторонньому форматі. 

Президент України прибув до Лондона. Порядок денний перемовин
Стармер та Зеленський на Даунінг-стріт, 14 серпня 2025
Фото: EPA/UPG

Літак із українським президентом Володимиром Зеленським уже сів у Лондоні, повідомили журналістам в Офісі президента. На Даунінг-стріт Зеленського прийматиме британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

Посол України в Великій Британії Валерій Залужний зустріч президента
Фото: ОПУ
Зустріч пройде і з лідерами Франції і Німеччини. Очікуються, що вони дадуть короткі коментарі пресі. 

Після цього Зеленський проведе двосторонню розмову з Кіром Стармером.

А потім – запланована відеорозмова з лідерами ЄС, НАТО і європейських країн.

Увечері президент полетить до Брюсселя, до резиденції генсека Марка Рютте. Він проведе зустріч у двосторонньому форматі. Після цього відбудеться їхня зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Учора вночі президент у відеозверненні анонсував тиждень дипломатії і зустрічей високого рівня в Лондоні і Брюсселі. Лідери обговорюватимуть мирний план, на якому наполягають Сполучені Штати. Сьогодні оновлений документ зі США привезе українська переговорна група. 
