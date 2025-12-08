Президент України прибув до Лондона. Порядок денний перемовин

Заплановані зустрічі віч-на-віч і в багатосторонньому форматі.

Стармер та Зеленський на Даунінг-стріт, 14 серпня 2025

Літак із українським президентом Володимиром Зеленським уже сів у Лондоні, повідомили журналістам в Офісі президента. На Даунінг-стріт Зеленського прийматиме британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

Фото: ОПУ Посол України в Великій Британії Валерій Залужний зустріч президента

Зустріч пройде і з лідерами Франції і Німеччини. Очікуються, що вони дадуть короткі коментарі пресі.

Після цього Зеленський проведе двосторонню розмову з Кіром Стармером.

А потім – запланована відеорозмова з лідерами ЄС, НАТО і європейських країн.

Увечері президент полетить до Брюсселя, до резиденції генсека Марка Рютте. Він проведе зустріч у двосторонньому форматі. Після цього відбудеться їхня зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Учора вночі президент у відеозверненні анонсував тиждень дипломатії і зустрічей високого рівня в Лондоні і Брюсселі. Лідери обговорюватимуть мирний план, на якому наполягають Сполучені Штати. Сьогодні оновлений документ зі США привезе українська переговорна група.