Уряд Нідерландів підтримав надання Україні додаткових 700 млн євро для військових постачань

Про рішення повідомив міністр закордонних справ.

Уряд Нідерландів підтримав надання України додаткових 700 млн євро, аби забезпечити продовження військових постачань на початку року. Про це повідомили міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віль та його український колега Андрій Сибіга в X.

Віль нагадав, що Нідерланди надають українцям широку підтримку від початку російського вторгнення. Кабінет міністрів вирішив надати зараз прискорену допомогу.

"Це перший крок у реалізації резолюції Палати представників", – сказав він.

Сибіга подякував країні та непохитну підтримку.

"Рішення уряду Нідерландів виділити додаткові 700 мільйонів євро для забезпечення продовження військових поставок на початку 2026 року є потужною демонстрацією справжньої солідарності.

Цей важливий крок у реалізації пропозиції Парламенту зміцнює нашу спільну відданість миру, безпеці та свободі в Україні та всій Європі", – сказав він.