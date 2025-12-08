Сили оборони вночі атакували російські склади на окупованих територіях Донеччини і Луганщини

Також у Генштабі підтвердили знищення 20 резервуарів із паливом у Темрюкському морпорті в Краснодарському краї РФ.

Уночі українські військові влучили в низку російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів.

А в районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад безпілотників.

Окрім того уражено склад паливнно-мастильних матеріалів ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області).

Також уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" на Донеччині.

Ступінь збитків у всіх випадках - уточнюється.

У Генштабі також підтвердили, що 5 грудня ударними дронами атакували "Темрюкський морський порт” у Краснодарському краї РФ, що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено знищення 20 резервуарів, це - 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів.