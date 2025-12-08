Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Війна

Сили оборони вночі атакували російські склади на окупованих територіях Донеччини і Луганщини

Також у Генштабі підтвердили знищення 20 резервуарів із паливом у Темрюкському морпорті в Краснодарському краї РФ. 

Сили оборони вночі атакували російські склади на окупованих територіях Донеччини і Луганщини
Вибух
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі українські військові влучили в низку російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів.

А в районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад безпілотників. 

Окрім того уражено склад паливнно-мастильних матеріалів ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області).

Також уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" на Донеччині. 

Ступінь збитків у всіх випадках - уточнюється.

У Генштабі також підтвердили, що 5 грудня ударними дронами атакували "Темрюкський морський порт” у Краснодарському краї РФ, що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено знищення 20 резервуарів, це - 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів.

 
