Сили оборони стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 87.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута-Студенецька, Богданове Чернігівської області; Нескучне, Стукалівка, Іскрисківщина, Рижівка, Безсалівка, Бобилівка, Шалигине, Гірки, Бунякине, Чернацьке, Бруски, Студенок Сумської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках авіація загарбників завдала авіаудару, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивають чотири ворожі атаки у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районі населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве та у бік Лиману, наразі один бій триває.

На Слов’янському напрямку росіяни шість разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не відмічено. Авіаудару зазнав населений пункт Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки. Ворожа авіація завдала авіаударів по населеним пунктам, зокрема Тернувате, Косівцеве, Різдвянка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулася одна атака ворожих підрозділів – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового, також загарбник завдав авіаудару КАБами по Запоріжжю.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.